Узнать о проведении земляных работ в Красноярске теперь можно онлайн. Власти создали интерактивную карту ремонтов.

В пояснениях к объектам указано, кто проводит работы и когда они закончатся. По сообщению мэрии, данные поступают на карту оперативно и вносятся специалистами, которые дают разрешения на те или иные работы.

На данный момент на интерактивной карте 281 точка. В мэрии предупредили – если какой-то участок на карте не обозначен, то, скорее всего, работы здесь ведут незаконно. Об этом можно сообщить в администрацию района или службу 005.