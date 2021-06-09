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В Свердловском районе демонтировали 46 гаражей – «самостроев»

Главная Общество
Красноярск
12:10 9 Июня 2021
красноярск, благоустройство, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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В Свердловском районе продолжают снос незаконных построек. С начала года власти города нашли 46 таких сооружений. Большинство из них владельцы убрали за свой счёт, но 12 объектов вывозили за средства города, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

«Собственники добровольно убрали 2 киоска, 1 павильон, 1 мастерская по обслуживанию автомобилей и 30 металлических гаражей», рассказала исполняющая обязанности руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Перед демонтажем, специалисты изучают каждый объект, узнают статус земельного участка и проверяют, есть ли у собственника документы на объект. Если нет, то владельца просят освободить занимаемый муниципальный участок в семидневный срок. В противном случае, демонтаж произведут за средства городского бюджета.

Забрать демонтированное в принудительном порядке сооружение владельцы могут на спецплощадке на улице Пограничников, в районе Красноярской ТЭЦ-3, возместив все затраты на снос и транспортировку.

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