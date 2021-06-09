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В микрорайоне Солнечный откроют новый детский сад на 175 мест

Главная Общество
Красноярск
11:15 9 Июня 2021
дети, красноярск, детсад
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новое дошкольное учреждение откроют в микрорайоне Солнечный, на улице Молодёжной, 29. Новый детский сад рассчитан на 175 мест.

Здание выкуплено у ООО «Альфа» через открытый аукцион за 183 млн. рублей за счет средств  краевого и городского бюджетов. По планам, в новом детском саду оборудуют спортзал, кабинет для музыкальных занятий и медпункт. Детям с проблемами речи поможет логопед, должность которого предусмотрена в штате дошкольного учреждения. Здание детского сада стоит отдельно от остальных домов и имеет своё ограждение, что позволит обустроить разные помещения для детей всех возрастных групп. 

Комплектование детей в новое дошкольное учреждение начнётся в июле, сообщает пресс-служба администрации города.

 

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