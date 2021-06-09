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В Енисейском районе строят Высокогорский мост

Главная Общество
Красноярск
10:40 9 Июня 2021
мост, строительство, енисей
Фотография © krskstate.ru
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На официальном портале Красноярского края сообщили, что строители Высокогорского моста продолжают работы невзирая на паводки. До ледохода рабочие успели установить 6 из 11 опор по обеим сторонам Енисея. Сейчас же опоры устанавливают в самой реке.

«Чтобы мостовая опора выдержала нагрузку, строители бурят речное дно до двух метров. Для этого сооружают что-то вроде «колодца», откуда откачивают воду. После бурения, они возведут одну из опор», – рассказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Прочное дно Енисея и паводки не помешают строителям и работы завершат к августу, добавили на портале.

Старт строительству моста дал осенью прошлого года дал губернатор Александр Усс. Стоимость работ оценили в 6 млрд рублей. Высокогорский мост обеспечит Северо-Енисейский район круглогодичной связью с центром края, ведь сейчас он большую часть года остаётся труднодоступным для автомобильного транспорта.

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