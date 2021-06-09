Жители Красноярского края увидят редкое солнечное затмение

Кольцеобразное затмение солнца красноярцы смогут наблюдать 10 июня. Максимальную фазу горожане могут увидеть с 19:00 при хорошей погоде.

Это затмение запускает целую череду подобных событий на территории России, происходящих раз в 9 лет. Кольцевое затмение – это прохождение луны через диск Солнца, когда на виду остается лишь его тонкий край. Полную красоту явления будут наблюдать в Якутии и других северных регионах страны. Над Красноярском Луна закроет половину солнечного диска.

Стоит помнить, что наблюдение за солнцем без специальных фильтров или очков с поляризующим покрытием очень опасно и может привести к потере зрения.

Фото: curious-world.ru