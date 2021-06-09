9 июня
Красноярск
погода +16 °C
72.83
 
€ 88.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Красноярского края увидят редкое солнечное затмение

Главная Общество
Красноярск
10:20 9 Июня 2021
красноярск, затмение, солнце
версия для печати Ico_print

Кольцеобразное затмение солнца красноярцы смогут наблюдать 10 июня. Максимальную фазу горожане могут увидеть с 19:00 при хорошей погоде.

Это затмение запускает целую череду подобных событий на территории России, происходящих раз в 9 лет. Кольцевое затмение – это прохождение луны через диск Солнца, когда на виду остается лишь его тонкий край. Полную красоту явления будут наблюдать в Якутии и других северных регионах страны. Над Красноярском Луна закроет половину солнечного диска.

Стоит помнить, что наблюдение за солнцем без специальных фильтров или очков с поляризующим покрытием очень опасно и может привести к потере зрения.  

Фото: curious-world.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Енисейском районе строят Высокогорский мост

В Енисейском районе строят Высокогорский мост

9 Июня 2021 г.
Он обеспечит круглогодичную транспортную связь с Северо-Енисейским районом
Новости Красноярска: Мэр Красноярска Сергей Ерёмин: «Арт-объекты на Красноярской набережной от воды не пострадают»

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин: «Арт-объекты на Красноярской набережной от воды не пострадают»

9 Июня 2021 г.
Сергей Ерёмин рассказал, почему не убрали уличную мебель с затопленных набережных
Новости Красноярска: 12 июня в Красноярске пройдёт «Под мирным небом»

12 июня в Красноярске пройдёт «Под мирным небом»

8 Июня 2021 г.
Патриотический фестиваль пройдёт на центральной набережной
Новости Красноярска: Из-за паводка комиссия ЕГЭ на спецтехнике добиралась до села Имисское

Из-за паводка комиссия ЕГЭ на спецтехнике добиралась до села Имисское

8 Июня 2021 г.
В сельской школе экзамен сдавали шесть выпускников
Новости Красноярска: Бывший директор Татышев-парка признался в ещё одной взятке

Бывший директор Татышев-парка признался в ещё одной взятке

8 Июня 2021 г.
За помощь в заключении договоров он получил «Mercedes-Benz E300» за 1,5 млн. рублей
Новости Красноярска: В Ленинском районе убрали ларьки и мусор

В Ленинском районе убрали ларьки и мусор

8 Июня 2021 г.
Большинство ларьков нелегально торговали алкоголем
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

Укравший отвертки и шуруповерт житель Красноярского края может сесть на пять лет

8 Июня 2021 г.
Мужчина обносил склад на станции Иланская
Новости Красноярска: Авиарейсы в Геленджик возобновлены из Красноярска

Авиарейсы в Геленджик возобновлены из Красноярска

8 Июня 2021 г.
Улететь на курорт можно дважды в неделю
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru