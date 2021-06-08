12 июня в Красноярске пройдёт фестиваль «Под мирным небом»

Патриотический фестиваль «Под мирным небом», который откроется 12 июня на центральной набережной г. Красноярска, объединил в себе различные площадки, отражающие связь между героическим подвигом советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и последующими достижениями России и Красноярского края.

На набережной установят экспозиции, рассказывающие зрителям о наиболее значимых для российской истории и культуры людях, включая наших земляков. На сцене выступят творческие коллективы.

Организатором мероприятия выступает Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития при поддержке администрации губернатора Красноярского края.