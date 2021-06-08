Из-за паводка комиссия ЕГЭ на спецтехнике добиралась до села Имисское

Из-за затопленной дороги комиссия ЕГЭ добиралась до села Имисское Курагинского района на спецтехнике. Благодаря этому, экзамен по математике прошёл для шести выпускников без изменений.

«Мы попросили помощи у Главного управления МЧС по Красноярскому краю. Спасатели выделили специальный вездеход и объездными путями, через горные тропы, доставили организаторов к началу ЕГЭ», - рассказала министр образования края Светлана Маковская.

Стоит отметить, что попасть в село комиссия должна была до 9:30. Стоило им опоздать и экзамен был бы сорван.