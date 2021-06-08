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Бывший директор Татышев-парка признался в ещё одной взятке

Главная Общество
Красноярск
15:55 8 Июня 2021
взятка, красноярск, авто
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Бывший директор Татышев-парка Максим Бархатов признался в ещё одной взятке.

В 2020 году мужчина получил дорогую иномарку «Mercedes-Benz E300» от директора ООО «Курьер Авто М». Так с любителем дорогих авто расплатились за помощь в заключении договоров по благоустройству парка на общую сумму в 4 млн. рублей.

Ранее Следственный комитет края сообщал, что в 2019 году, Бархатов получил автомобиль Lexus LX570 и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров в дар от своего знакомого, которому помог заключить более 40 договоров на проведение работ по уборке мусора на территории парка. Общая сумма контрактов превышает 60 миллионов рублей.

Теперь в отношении Максима Бархатова открыто новое дело по ч.5 статьи 291Директор ООО «Курьер Авто М» также попал под стражу. Взяткодателя и взяткоимца будут судить по одной статье.
 

Фото из архива Sibnovosti.ru

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