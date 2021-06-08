В Ленинском районе убрали ларьки и мусор

В местах Ленинского района, где раньше нелегально торговали алкоголем, установили новые бордюры, обновили асфальт и убрали мусор. Теперь в этих местах вместо алкоголя и его любителей – безопасная пешеходная дорожка.

Всего навели порядок на 15 территориях: ул. Шевченко, 60/5, ул. Шевченко, 60/4, пр-т. им. газеты «Красноярский рабочий», 27 стр. 148, ул. Энергетиков, 26, ул. Шевченко, 44, ул. Говорова, 53/1, ул. ул. Говорова, 54/3, ул. Спортивная, 184/1, ул. Читинская, 4, ул. Львовская, 37/2, Львовская, 37/1, ул. Энергетиков, 22, ул. Глинки, 19, ул. Даурская, 10, ул. Энергетиков, 33.

Фото: Наш Красноярский край