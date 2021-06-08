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Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро

Главная Общество
Красноярск
13:26 8 Июня 2021
вуз, образование, университет, вопрос, экономический форум
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В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (2-5 июня 2021 г.) были организованы мероприятия специальной молодежной программы «Снова вместе. Экономика новой реальности» для лучших студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих вузов и научных организаций России. На ее полях состоялась дискуссия «Роль молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-технологического развития России», где у участников была возможность задать вопросы министру науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькову.

Университет Решетнёва представляла Анастасия Полякова, лауреат стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, кандидат технических наук, руководитель центра научно-технического творчества и молодежи. Будучи также и руководителем студенческого конструкторского бюро (СКБ) «Когнитивная робототехника», Анастасия подняла вопрос о материально-технической и финансовой поддержке таких бюро для проведения исследований и разработок в области робототехники, а также для получения возможностей принимать участие в соревнованиях по робототехнике не только регионального или всероссийского, но и международного уровня. Комментируя вопрос Анастасии, Фальков в частности заявил: «В этом году по поручению Президента РФ мы впервые проводим конкурс по поддержке студенческих научных организаций. 100 млн рублей будут направлены на развитие СНО на конкурсной основе».

В Университете Решетнева сегодня более 20 СКБ, каждое из которых имеет свою направленность исследований и разработок. Участие СКБ университета в таком конкурсе позволит повысить вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, а также повысить качество уже реализуемых проектов.

Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии

Фото: Университет Решетнева
По материалам Университета Решетнева

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