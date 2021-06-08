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Безопасности на железной дороге красноярцев теперь научат граффити

Главная Общество
Красноярск
14:00 8 Июня 2021
ржд, проект, безопасность
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В Красноярске на остановочном пункте городских электропоездов «Мясокомбинат», который расположен в густонаселенном жилом массиве Октябрьского района и является одним из самых востребованных у пассажиров, стартовал новый граффити-проект красноярских железнодорожников: «Осторожность не бывает лишней!».

Железнодорожники украсили стены остановочного павильона большими граффити, предостерегающими пассажиров от нарушения правил безопасного поведения.

Каждая картина – это пример, показывающий, как рассуждает человек, когда нарушает правила: переходит пути перед приближающимся составом, поднимается на крышу вагона, слушает музыку и не снимает наушников при переходе через железную дорогу или говорит по телефону, не замечая поезда.

Цель – заставить пассажиров задуматься, к каким печальным последствиям может привести привычка игнорировать опасность и не обращать внимание на предупреждающие знаки и сигналы.

Добавим, граффити-проект «Осторожность не бывает лишней» является частью масштабной работы по профилактике травматизма в зоне движения поездов, которую ведут специалисты Красноярской магистрали.

Планируется, что в Красноярске предупреждающие граффити будут размещены на всех крупных пассажирских платформах по маршруту движения городских электричек.

***
Платформа Мясокомбинат обеспечивает транспортную доступность новых жилых массивов на ул. Калинина и Норильской, а также поселков «Таймыр» и «ГЭС». Ежедневно отсюда уезжают на городских электропоездах сотни красноярцев.

 

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