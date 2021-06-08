Авиарейсы в Геленджик возобновлены из Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта курортного города. Перелеты выполняются на Boeing 737 вместимостью до 180 пассажиров.

Расписание сохранилось аналогичным прошлому году: улететь в Геленджик можно по пятницам в 14:50 и воскресеньям в 9:50. Время в пути на маршруте составляет около 6 часов.

Также запущен рейс в Геленджик из Норильска с промежуточной посадкой в Самаре.

«В прошлом году в расписании аэропорта впервые появились прямые рейсы в Красноярск и чуть более, чем за полтора месяца полетов на них было перевезено более 2000 пассажиров», — заявил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

Отметим, что рейсы выполняет авиакомпания NordStar.