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Красноярские кладбища оцифрует компания из Сочи

Главная Общество
Красноярск
12:05 8 Июня 2021
кладбища, красноярск, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские кладбища оцифрует компания из Сочи. Власти города уже не в первый раз пытаются создать электронную базу захоронений. В нее должны быть внесены данные с надгробий и надмогильных сооружений с географической привязкой и фотоматериалами. Кроме того, туда внесут данные архивных книг, которые прежде будут оцифрованы. Работа поможет выявить бесхозные и неучтенные захоронения, а также места, незанятые могилами, но пригодные для захоронений. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, инвентаризация городских кладбищ должна начаться в ближайшее время. По итогам торгов контракт выиграла подрядная организация из Сочи – ООО «Региональный кадастровый центр».

Ранее инвентаризацию провести не удалось, так как компания, выигравшая конкурс, не сумела выполнить работы. Контракт был расторгнут, а условия нового изменены.

 

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