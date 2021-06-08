Красноярские кладбища оцифрует компания из Сочи. Власти города уже не в первый раз пытаются создать электронную базу захоронений. В нее должны быть внесены данные с надгробий и надмогильных сооружений с географической привязкой и фотоматериалами. Кроме того, туда внесут данные архивных книг, которые прежде будут оцифрованы. Работа поможет выявить бесхозные и неучтенные захоронения, а также места, незанятые могилами, но пригодные для захоронений.

Как сообщает пресс-служба мэрии, инвентаризация городских кладбищ должна начаться в ближайшее время. По итогам торгов контракт выиграла подрядная организация из Сочи – ООО «Региональный кадастровый центр».

Ранее инвентаризацию провести не удалось, так как компания, выигравшая конкурс, не сумела выполнить работы. Контракт был расторгнут, а условия нового изменены.