Прокуратура края закончила проверку в красноярской школе № 24

Краевая прокуратура закончила проверку информации от СМИ о массовом отравлении детей в детском лагере.

«Проверка установила, что в школьной столовой были грубые нарушения грубые нарушения санитарного законодательства. В пищеблоках не соблюдают режим и сроки хранения продуктов, инвентарь для приготовления пищи не имел маркировки и хранился в ненадлежащих условиях», – сообщает прокуратура.

Напомним, что родители обратились в больницу с жалобами на высокую температуру, рвоту у их детей. Шести пострадавшим школьникам предварительно диагностировали острую кишечную инфекцию.

По итогам проверки решится вопрос о привлечении организатора питания ООО «Развитие» к ответственности.