Красноярских любителей выпить будут доставлять в вытрезвитель прямо из дома

В Министерстве внутренних дел РФ утвердили порядок доставки нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители.

Главным условием для подобной поездки стало нахождение в общественных местах, вроде парков и стадионов, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утрата способности к передвижению и ориентации в пространстве.

Забрать пьяного могут и из дома, если он может причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу тех, с кем проживает или у кого находятся в гостях.

Возврат к системе медицинских вытрезвителей начался 1 января 2021 года. Без этой системы Россия жила почти 10 лет.

