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Отлитый в бронзе Павел Федирко будет стоить 16,6 миллионов

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Красноярск
10:35 8 Июня 2021
памятник, красноярск
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На сайте госзакупок появилась информация о результатах проведения конкурса на выполнение работ по изготовлению памятника бывшему главе Красноярского края Павлу Федирко. Материалом для статуи станет бронза, а её высота составит 5 метров.

Решение об установке памятника принято Горсоветом 25 мая 2021 года. Изготовит памятник красноярский скульптор, член Союза художников России Андрей Кияницын. Стоит отметить, что Кияницын является и автором эскиз-проекта скульптуры.

Установить памятник должны к 12 сентября 2021 года.

Фото: Наш Красноярский край

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