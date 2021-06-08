Повышать уровень сброса воды на Красноярской ГЭС не будут

7 июня губернатор края Александр Усс выслушал доклад о ситуации с паводками в регионе. Руководитель агентства ГО, ЧС и ПБ края Евгений Мусс сообщил, что с 9 июня планируется увеличение сбросов до 7500 куб. м/сек. Не исключали повышения до 8000 куб. м/сек. К концу недели.

Позднее эта информация была скорректирована, сообщил об этом губернатор в своём Инстаграм: