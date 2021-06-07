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В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

Главная Общество
Красноярск
16:45 7 Июня 2021
канск, дети, онкология, прокуратура
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Канская межрайонная прокуратура спасла двух малолетних детей из неблагополучной семьи. Один ребёнок – девочка с онкологией.

Тревогу забили медики. Девочка перенесла сложную операцию и находилась под наблюдением. В ходе патронажа медработники увидели, что девочка живёт в антисанитарных условиях, в доме отсутствуют продукты питания, необходимый постоперационный уход не обеспечивается. При этом в семье живёт ещё один ребёнок.

Органы опеки пытались забрать детей, но родители, ведущие асоциальный образ жизни, всячески этому мешали. Только после вмешательства прокуратуры детей удалось изъять из семьи.

Сейчас дети находятся в специализированных учреждениях, суд рассматривает вопрос о лишении матери и отца родительских прав.

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