Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

Первые "пешеходные" выходные прошли «В центре Мира» или, как его называет мэр города Сергей Ерёмин, на «Красноярском Арбате». Проект стартовал 5 июня и продлится до конца лета. Транспортного коллапса, как боялись многие красноярцы, не случилось. Вероятно, помогла в этом погода - дожди основательно подпортили субботу и часть воскресенья.

Развлекательную программу «подмоченную» дождём, частично перенесли на воскресенье, поэтому 6 июня "В центре Мира" жителей города ждала разнообразная программа. К примеру, для маленьких красноярцев организовали игровой газон, а для взрослых работали выездные кафе: повсюду были расставлены столики, за которыми отдыхая можно было насладиться вкусным кофе и десертом от лучших кондитеров Красноярска. У магазина "Мосигра", известному каждому красноярскому любителю настольных игр, прошли мастер классы по рисованию. Тут же проходили партии и в сами настольные игры, а наиболее активные красноярцы развлекались, играя в твистер.

Горожанам, которые уже успели побывать "В центре Мира", предлагают написать свои впечатления и пожелания в постах на официальной странице v_centre_mira в Инстаграм:

«Огромное спасибо ! Отличный проект! Отлично проведённое время! Из пожеланий: ещё больше живой музыки, для фотозоны часть проулка где памятник великому художнику украсить парящими зонтиками! И где сахарная вата?»

Кстати, чаще всего отдыхающие просили сделать выделенную дорожку для велосипедистов и любителей самокатов.

Спасибо!!! Очень хорошая идея создать такую пешеходную зону, но самокаты и велосипеды нарушают эту идиллию...Подумай, пожалуйста, как устранить такое неудобство. Хотелось бы знать заранее программу выступлений музыкальных коллективов: кто, что, где и когда? Так на много удобнее и надёжнее спланировать выходные. Спасибо.

Ещё одно распространённое предложение – дать людям больше фотозон. Уверены, в дальнейшем всё это добавят, а пока – небольшая подборка фотографий от нашей редакции.

Автор: Кирилл Сатаров