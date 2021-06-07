В Красноярске начали обсуждать будущее благоустройство

В Красноярске начали обсуждать, как благоустроят скверы, парки и набережные в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сбор мнений уже начался, говорит пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова:

«Всех жителей города мы приглашаем обсудить будущее благоустройства. Именно красноярцы будут решать, нужны ли в скверах качели, дорожки, детские городки. Именно горожане решат, нужны ли в парках спортивные объекты или там должны быть только лавочки для тихого отдыха и площадки для выгула собак. Сбор мнений и предложений будут вести специалисты краевого агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. Все предложения будут переданы проектировщикам. Сбор организован через социальные сети. Уже сейчас созданы специальные сообщества во "Вконтакте". Именно туда любым доступным способом можно присылать свои предложения».

В ходе голосования, горожане уже выбрали 8 общественных пространств, которые в следующем году получат бюджетное финансирование. Ссылки на сообщества, где проходит голосование, можно найти в соцсетях администрации города и районов. Помимо этого, будут проводиться и очные опросы непосредственно на территориях. Опрашивать будут как обычных жителей – пользователей территорий, так и специалистов – урбанистов и просто активных горожан. А готовые форэскизы и будущие проекты обязательно будут обсуждаться на форумах.