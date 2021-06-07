7 июня
Красноярск
погода +15 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске начали обсуждать будущее благоустройство

Главная Общество
Красноярск
15:32 7 Июня 2021
благоустройство, красноярск, голосование
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске начали обсуждать, как благоустроят скверы, парки и набережные в 2022 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Сбор мнений уже начался, говорит пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова:

«Всех жителей города мы приглашаем обсудить будущее благоустройства. Именно красноярцы будут решать, нужны ли в скверах качели, дорожки, детские городки. Именно горожане решат, нужны ли в парках спортивные объекты или там должны быть только лавочки для тихого отдыха и площадки для выгула собак. Сбор мнений и предложений будут вести специалисты краевого агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития. Все предложения будут переданы проектировщикам. Сбор организован через социальные сети. Уже сейчас созданы специальные сообщества во "Вконтакте". Именно туда любым доступным способом можно присылать свои предложения».

В ходе голосования, горожане уже выбрали 8 общественных пространств, которые в следующем году получат бюджетное финансирование. Ссылки на сообщества, где проходит голосование, можно найти в соцсетях администрации города и районов. Помимо этого, будут проводиться и очные опросы непосредственно на территориях. Опрашивать будут как обычных жителей – пользователей территорий, так и специалистов – урбанистов и просто активных горожан. А готовые форэскизы и будущие проекты обязательно будут обсуждаться на форумах.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

7 Июня 2021 г.
Небольшой фоторепортаж о первых выходных на «Красноярском Арбате»
Новости Красноярска: В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

7 Июня 2021 г.
Ребёнок болел онкологией и жил в антисанитарных условиях
Новости Красноярска: В Ачинском районе появилась детская площадка

В Ачинском районе появилась детская площадка

7 Июня 2021 г.
Посёлок Ключи получил новое игровое пространство для детей
Новости Красноярска: Волонтёры нашли в центре Красноярска запертых в павильоне животных

Волонтёры нашли в центре Красноярска запертых в павильоне животных

7 Июня 2021 г.
Собак держали по 4-5 особей в одной клетке
Новости Красноярска: В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

7 Июня 2021 г.
Вода поднялась в реках Казыр и Амыл
Новости Красноярска: В подземном переходе на Белинского откроют «Культурный портал»

В подземном переходе на Белинского откроют «Культурный портал»

7 Июня 2021 г.
50 художников разрисуют стены перехода
Новости компаний
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

7 Июня 2021 г.
Отборочные этапы продлятся с 7 до 18 июня
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Новости Красноярска: Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

Полицейские проверяют случаи отравления домашних питомцев в Емельяновском районе

6 Июня 2021 г.
Случаи отравления произошли в одном из коттеджных поселков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru