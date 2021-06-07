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Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра

Главная Общество
Красноярск
15:31 7 Июня 2021
благоустройство, сотрудники, предприятие, металлургия
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Сотрудники Богучанского алюминиевого завода компании РУСАЛ провели субботник на территории «Медицинского центра помощи и спасения» в селе Богучаны.

Сплоченный коллектив завода высадил 420 кг. газонной травы на площади около 1 гектара, а также навел порядок на прилегающей территории.

Медицинские работники поблагодарили волонтеров, отметив что благоустройство очень важно для пациентов:  «В процессе лечения очень важно эмоциональное состояние, - отметила Марина Владимировна Безруких, главврач ЦРБ с.Богучаны - конечно приятнее смотреть на красивый газон и чистоту. И я хочу также добавить, что сегодня была возможность пообщаться и решить ряд вопросов с нашими друзьями в такой не совсем формальной обстановке. Работа единой командой продолжается.»

 Ранее волонтеры завода помогали подготовить к открытию новый медцентр, построенный и оборудованный на деньги РУСАЛа в разгар пандемии.

 Центр Помощи и Спасения был построен по инициативе сибирского промышленника и общественного деятеля Олега Владимировича Дерипаска. Открытие состоялось 22 декабря 2020 года в присутствии губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса.

Фото: пресс-служба ЗАО "Богучанский алюминиевый завод"
По материалам пресс-службы ЗАО "Богучанский алюминиевый завод"

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