Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра

Сотрудники Богучанского алюминиевого завода компании РУСАЛ провели субботник на территории «Медицинского центра помощи и спасения» в селе Богучаны.

Сплоченный коллектив завода высадил 420 кг. газонной травы на площади около 1 гектара, а также навел порядок на прилегающей территории.

Медицинские работники поблагодарили волонтеров, отметив что благоустройство очень важно для пациентов: «В процессе лечения очень важно эмоциональное состояние, - отметила Марина Владимировна Безруких, главврач ЦРБ с.Богучаны - конечно приятнее смотреть на красивый газон и чистоту. И я хочу также добавить, что сегодня была возможность пообщаться и решить ряд вопросов с нашими друзьями в такой не совсем формальной обстановке. Работа единой командой продолжается.»

Ранее волонтеры завода помогали подготовить к открытию новый медцентр, построенный и оборудованный на деньги РУСАЛа в разгар пандемии.

Центр Помощи и Спасения был построен по инициативе сибирского промышленника и общественного деятеля Олега Владимировича Дерипаска. Открытие состоялось 22 декабря 2020 года в присутствии губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса.