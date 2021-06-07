В Ачинском районе появилась детская площадка

В посёлке Ключи Ачинского района построили новую детскую площадку. Новое пространство станет местом для игры в волейбол, баскетбол или мини-футбол. Первыми площадку испытали местные дети, устроив весёлые эстафеты.

Площадка появилась благодаря краевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». На установку площадки выделили более трёх миллионов рублей. Ключи не единственное место, где в этом году появятся новые спорткомплексы – 32 муниципальных образования получат новые игровые пространства. На эти цели выделено 150 млн. рублей.

Фото: krskstate.ru