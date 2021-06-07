7 июня
Красноярск
погода +15 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Волонтёры нашли в центре Красноярска запертых в павильоне животных

Главная Общество
Красноярск
14:35 7 Июня 2021
животные, волонтеры, красноярск
версия для печати Ico_print

Волонтёры нашли в центре Красноярска павильон, где содержали десятки собак. Все животные находились в полной антисанитарии, по 4-5 особей в клетке, сообщает «Борус».

По словам волонтёров, хозяйка приюта – Елена Тулаева, известна как разводчик животных. Всех собак женщина выращивала на продажу, нисколько не заботясь об их здоровье. Все проблемы животных ложились на новых хозяев.

Павильон обнаружили на улице Диктатуры Пролетариата. Подойдя к нему, волонтёры сразу почувствовали «трупный запах», услышали визг собак и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, осмотрев помещение, обнаружили животных, которые содержались в ненадлежащих условиях. Хозяйку приюта стражи порядка забрали в отделение для дачи показаний.

Как стало известно, сразу после этого, Тулаева вернулась в павильон, а вечером того же дня погрузила клетки с собаками в «Газель» и увезла животных в неизвестном направлении. 

Фото: архив Sibnovosti

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

Первые выходные в Красноярском «центре Мира»

7 Июня 2021 г.
Небольшой фоторепортаж о первых выходных на «Красноярском Арбате»
Новости Красноярска: В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

В Канске прокуратура спасла из неблагополучной семьи девочку-инвалида

7 Июня 2021 г.
Ребёнок болел онкологией и жил в антисанитарных условиях
Новости Красноярска: В Красноярске начали обсуждать будущее благоустройство

В Красноярске начали обсуждать будущее благоустройство

7 Июня 2021 г.
В обсуждении участвуют 8 проектов
Новости Красноярска: В Ачинском районе появилась детская площадка

В Ачинском районе появилась детская площадка

7 Июня 2021 г.
Посёлок Ключи получил новое игровое пространство для детей
Новости Красноярска: В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

7 Июня 2021 г.
Вода поднялась в реках Казыр и Амыл
Новости Красноярска: В подземном переходе на Белинского откроют «Культурный портал»

В подземном переходе на Белинского откроют «Культурный портал»

7 Июня 2021 г.
50 художников разрисуют стены перехода
Новости компаний
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

Красноярцев приглашают к участию в Кубке города по подтягиванию

7 Июня 2021 г.
Отборочные этапы продлятся с 7 до 18 июня
Новости Красноярска: В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

В Красноярске скончался мужчина, бегавший окровавленным и нагишом по улице

7 Июня 2021 г.
Личность погибшего еще не установлена
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru