Волонтёры нашли в центре Красноярска запертых в павильоне животных

Волонтёры нашли в центре Красноярска павильон, где содержали десятки собак. Все животные находились в полной антисанитарии, по 4-5 особей в клетке, сообщает «Борус».

По словам волонтёров, хозяйка приюта – Елена Тулаева, известна как разводчик животных. Всех собак женщина выращивала на продажу, нисколько не заботясь об их здоровье. Все проблемы животных ложились на новых хозяев.

Павильон обнаружили на улице Диктатуры Пролетариата. Подойдя к нему, волонтёры сразу почувствовали «трупный запах», услышали визг собак и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, осмотрев помещение, обнаружили животных, которые содержались в ненадлежащих условиях. Хозяйку приюта стражи порядка забрали в отделение для дачи показаний.

Как стало известно, сразу после этого, Тулаева вернулась в павильон, а вечером того же дня погрузила клетки с собаками в «Газель» и увезла животных в неизвестном направлении.

Фото: архив Sibnovosti