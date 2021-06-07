В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

В Курганинском и Каратузском районах из-за увеличения уровня воды в реках Казыр и Амыл транспортное сообщение парализовано на пяти направлениях, об этом сообщает КрУДор. Так, 15 переливов глубиной 70 см образовалось на участке с 16 по 28 км автодороги Курагино – Черемшанка. Перелив протяжённостью в 700 метров и глубиной до 60 см образовался на 20-ом км автодороги Саяны - Кордово - Саяны. Движение по автодорогам полностью запрещено.

Закрыта дорога и на 1-м км подъезда к Усть-Каспе, где наблюдаются несколько переливов глубиной до 60 см, а также на 40-м км автодороги Кочергино - Каратузское – Таяты, там протяжённость переливов составляет от 30 до 100 метров, а глубина достигает 50 см. На 9-ом км автодороги Каратузское - Верхний Кужебар глубина переливов достигает 25 см и по решению специалистов дорога также закрыта.