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В двух районах Красноярского края из-за увеличения уровня воды парализовано транспортное сообщение

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Красноярск
14:30 7 Июня 2021
дороги, паводки, закрытие
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В Курганинском и Каратузском районах из-за увеличения уровня воды в реках Казыр и Амыл транспортное сообщение парализовано на пяти направлениях, об этом сообщает КрУДор. Так, 15 переливов глубиной 70 см образовалось на участке с 16 по 28 км автодороги Курагино – Черемшанка. Перелив протяжённостью в 700 метров и глубиной до 60 см образовался на 20-ом км автодороги Саяны - Кордово - Саяны. Движение по автодорогам полностью запрещено.

Закрыта дорога и на 1-м км подъезда к Усть-Каспе, где наблюдаются несколько переливов глубиной до 60 см, а также на 40-м км автодороги Кочергино - Каратузское – Таяты, там протяжённость переливов составляет от 30 до 100 метров, а глубина достигает 50 см. На 9-ом км автодороги Каратузское - Верхний Кужебар глубина переливов достигает 25 см и по решению специалистов дорога также закрыта.

«На участках выставлены необходимые предупреждающие знаки. Двигаться по данным направлениям небезопасно, - говорится в сообщении КрУДор. - Специалисты осуществляют контроль паводковой ситуации Информацию о ситуации на региональной и межмуниципальной дорожной сети края можно узнать на сайте: krudor.ru или по телефону диспетчерского центра: (391) 211-76-97.

 

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