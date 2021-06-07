В подземном переходе на Белинского откроют «Культурный портал»

5 июня подземный переход на Белинского начали подготавливать к открытию «Культурного портала». 50 художников нанесут на стены перехода свои авторские работы. Все картины прошли строгий отбор и объединены общей темой – «Загляни в завтра». Готовят «Портал» не только профессиональные художники, но и студенты, а также художники-любители.

Подготовка продлится два месяца, после чего «Культурный портал на Белинского» откроется для всех желающих. О точной дате объявят дополнительно.

Фото: Молодёжный центр «Новые имена»