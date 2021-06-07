Жара до +26 градусов ожидается в Красноярске на нынешней неделе

По прогнозам синоптиков, неделя с 7 по 14 июня в Красноярском крае будет теплой. Так, в понедельник и вторник воздух прогреется до +24…+26 градусов. Правда, несколько подпортят погоду небольшой дождь и ветер, порывы которого иногда могут достигать 18 м/секунду. Кстати, вторник, 8 июня, станет самым жарким днем за всю неделю: + 26 градусов.

В среду температура воздуха понизится до +22 градусов, а в четверг и пятницу будет +16…+17 градусов, зато никаких осадков и гроз не прогнозируют.

А вот в выходные снова придет тепло: +23 градуса и выше.

Фото: Sibnovosti