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В Красноярске составили прогноз затоплений при водосбросе в 8 000 кубометров в секунду

Главная Общество
Красноярск
09:18 7 Июня 2021
в красноярском крае, гэс, подтопление
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Прогноз затоплений при водосбросе с Красноярской ГЭС в 8000 кубометров в секунду составили специалисты. Они смоделировали зоны затоплений при разных уровнях сброса воды с Красноярской ГЭС, сделав съемку ортофотопланов береговой линии с помощью беспилотников. Об этом сообщают Gornovosti.

— При максимальных 8000 кубометров подтопленными окажутся 46 приусадебных и 886 садовых участков, — рассказал представитель пресс-службы краевого правительства Александр Дьяков. – Также в зону затопления попадут 130 жилых домов и 15 строений. 

Дьяков отметил, что основные водозаборы остаются в безопасности. На левом берегу может пострадать один небольшой водозабор, но на этот случай власти предусмотрели схему переключения. Также, по словам Александра Дьякова, пострадать может и пригород Красноярска, но дальше Железногорска волна не пойдет. 

Отметим, увеличение сброса воды на тысячу кубов приводит к подъёму реки в черте Красноярска примерно на 50 сантиметров. В случае, если сброс с ГЭС был увеличен в 14:00 часов, то уже ночью вода доходит до дач в окрестностях Берёзовки, Есаулово и Кубеково.

Фото: архив Sibnovosti

 

 

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