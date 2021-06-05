Под Красноярском на незаконной свалке высадили картошку

Около деревни Ермолаево под Красноярском активисты ОНФ высадили картошку. Сделали они это на несанкционированной свалке, пытаясь тем самым привлечь внимание к горам мусора, которые никто не хочет убирать.

Проблеме уже несколько лет. В свое время арендатору участка убрать свалку постановил суд. О горах мусора знают в администрации Березовского района, прокуратуре, министерстве экологии Красноярского края, МВД и Следственном комитете региона, но воз и ныне там.

«Бытовой и строительный мусор сюда свозят из Красноярска, Сосновоборска и других близлежащих населенных пунктов. Летом мы выяснили, что данный участок относится к землям сельхозназначения. Мы обращались во все возможные инстанции с просьбой принять меры, но, к сожалению, пока с того времени свалка лишь разрасталась, и сегодня ее масштабы просто поражают. Чтобы вновь привлечь внимание к проблеме, сегодня мы посадили картофель на территории свалки. Мы понимаем, что шансы на то, что здесь что-то вырастет крайне малы. Этой акцией мы выражаем свой протест против затягивания процесса рекультивации данных земель и незаконной предпринимательской деятельности», - рассказала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Красноярском крае Марина Якубенко.

фото: ОНФ