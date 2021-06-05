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А мусор превратим во вторсырье! «Красноярская рециклинговая компания» продолжает цикл экологических уроков

Главная Общество
Красноярск
14:15 5 Июня 2021
урок, экология, школьники, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В марте и апреле на занятиях, которые проходят в игровой форме, побывали 180 детей – ученики шестых классов красноярского лицея № 8, второклассники школы № 82 и подопечные красноярского Центра развития семейных форм воспитания.

Как только в Красноярске сняли основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, левобережный региональный оператор возобновил цикл экологических уроков в школах и детских организациях.  Программа занятия состоит из трех частей: рассказ о том, откуда берётся мусор и сколько его уже накопилось на планете, викторина о сроках разложения разных видов отходов и игра «Разделяй мусор правильно».

Первый урок прошел в День Земли, 20 марта, для детей из приёмных и опекунских семей. В апреле участниками занятий стали шестиклассники лицея № 8 (пять классов) и ученики 2-го класса «Г» школы № 82.

Что такое мусор? Откуда он берется и куда девается? Какой вред природе и человеку наносят свалки? И что нужно делать, чтобы мусора стало меньше? Дети сами подсказывали ответы на эти важные вопросы. После каждого урока у школьников была возможность познакомиться с особенностями работы мусоровоза, посидеть в кабине, включить и выключить пресс.

«Мы понимаем, как важно напоминать детям и взрослым о том, какой вред мы можем наносить окружающей среде, даже не задумываясь. По отзывам родителей и впечатлениям детей мы поняли, что урок удался, каждый участник вышел из класса с пониманием того, что нужно делать, чтобы сберечь природу, чистоту на планете, как воспитать осознанность», – рассказала Ольга Абросимова, директор центра, региональный координатор проекта «Крепкая семья».

«Весь апрель в нашем лицее еженедельно проходили мероприятия, посвященные защите нашей экологии. Прекрасный наставник, сотрудник «Красноярской рециклинговой компании» приветливо и очень понятно донесла до ребят важную информацию о нашем поведении и правильном обращении с мусором и природой», – отметила заместитель директора по УВР лицея № 8 Евгения Евсеева.

Инна Магедова, учитель иностранного языка: «Наглядный материал и игра помогли ребятам разобраться в сути проблем, о которых рассказывал представитель «Красноярской рециклинговой компании».  Они с удовольствием отвечали на все вопросы. И очень обрадовались подаркам: блокноты, цветные карандаши и линейки-закладки пригодятся им для учёбы».

После занятий школьники делились своими впечатлениями: «Я поняла, что складывать мусор отдельно очень важно, этим я помогаю природе и другим людям!», «Спасибо, было круто! Я не заметил, как пролетело время, а урок уже закончился», «Мне кажется, если бы взрослые чаще напоминали нам о загрязнении атмосферы, показывали, к чему это может привести, наглядно, как сегодня, – планета стала бы чище…»

Начались каникулы, но экологические уроки левобережного регионального оператора продолжаются. В июне они будут проходить в летних пришкольных лагерях Советского района Красноярска.

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