На схему красноярской дождевой канализации потратят 15 миллионов

Красноярская мэрия ищет подрядчика для создания схемы модернизации «ливневок». Город готов отдать за это 15 миллионов рублей. Тендерный аукцион завершится 7 июня.

Подрядчик должен обследовать все дождевые сети города и составить их полную схему, по которой, в дальнейшем сделают план модернизации:

«Схема должна содержать основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития дождевой канализации, прогноз количества сточных вод до 2033 года, результаты обследования особо затопляемых зон города, водосборных площадок», – сообщили в администрация.

Сбор данных должны закончить к концу 2021 года.

Фото: Дела.ру