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На схему красноярской дождевой канализации потратят 15 миллионов

Главная Общество
Красноярск
15:45 4 Июня 2021
красноярск, аукцион, бюджет
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Красноярская мэрия ищет подрядчика для создания схемы модернизации «ливневок». Город готов отдать за это 15 миллионов рублей. Тендерный аукцион завершится 7 июня.

Подрядчик должен обследовать все дождевые сети города и составить их полную схему, по которой, в дальнейшем сделают план модернизации:

«Схема должна содержать основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития дождевой канализации, прогноз количества сточных вод до 2033 года, результаты обследования особо затопляемых зон города, водосборных площадок», – сообщили в администрация.

Сбор данных должны закончить к концу 2021 года. 

Фото: Дела.ру

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