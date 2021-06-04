В Красноярском крае 6 детей отравились в пришкольном лагере

Прокуратура края ведёт проверку сведений об отравлении детей в пришкольном лагере МАОУ «Средняя школа №24».

Расследование началось с обращения в больницу родителей, сообщивших о плохом самочувствии детей. Врачи взяли у пострадавших необходимые анализы, госпитализация им не потребовалась.

«Мы проверяем исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в школе и решим, какие меры прокурорского реагирования применить, если нарушения будут найдены», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Фото: tagilka.ru