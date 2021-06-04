«Норникель» вложит 10 млрд рублей в создание медицинских центров

«Норникель» откроет семь медицинских центров в Норильске и на Кольском полуострове. На эти цели компания направит 10 млрд рублей, сообщила на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Четыре медицинских центра появятся в Норильске, еще три – на Кольском полуострове. Зелькова отметила, что такие центры позволят дополнить государственную медицину на заполярных территориях, а единая информационная система свяжет все медицинские организации компании, в том числе— корпоративный санаторий «Норникеля» в Сочи – «Заполярье». Система, по словам Зельковой, позволит иметь каждому сотруднику свою цифровую карту здоровья, где сотрудник будет видеть результаты обследований и анализов, а также рекомендации врачей.

Кроме этого, на ПМЭФ компания «Норникель» рассказала о своем опыте работы во время пандемии коронавируса. Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев, отметил, что благодаря оперативно принятым мерам, пандемия не повлияла на реализацию проектов компании. Более того, «Норникель» оказал поддержку не только своим сотрудникам, но и регионам присутствия, медучреждениям, а также малому и среднему бизнесу.

- Было закуплено девять млн масок, мы завезли более 400 тепловизоров, аппаратов ИВЛ, 16 реанимобилей, девять подвижных лабораторий. Только для системы здравоохранения Норильска было закуплено 104 аппарата ИВЛ, два реанимобиля и компьютерный томограф. Всего на эти цели компания направила около 20 миллиардов рублей, - сообщил Грачев.

Фото: «Норникель»