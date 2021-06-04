Енисей достиг отметки в 4 метра

За прошедшие сутки уровень воды в Енисее увеличился на 22 сантиметра. По информации от Краскома, критической для работы водозаборов является отметка в 650 см. Сейчас река поднялась до уровня в 426 см.

Мы уже писали о подтоплении набережных города, теперь вода размыла дорожную насыпь на острове Татышев. Также подтапливает и Октябрьский район – придомовые территории и гаражи на улице Лесной.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в садовом обществе "Ветеран" подтоплен 61 приусадебный участок. Спасатели оповещают население и помогают дачникам эвакуировать своё имущество.

Напомним, что сегодня Красноярская ГЭС увеличит сброс воды до 7000 кубометров в секунду.

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