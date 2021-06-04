«Незаконная реклама – это неуважение к красноярцам»: с улиц Центрального района убрали 5 кубометров рекламы

Администрация Центрального района отчиталась об уборе листовок с территории района. За пять месяцев рейдов убрали 5 кубометров рекламы. Слежка за чистотой центральных улиц продолжается.

В основном незаконную рекламу размещают на опорах освещения, шумозащитных экранах, фасадах зданий, остановочных павильонах, деревьях и дорожных знаках. Работы по поиску и устранению рекламного мусора ведут муниципальные предприятия, мобильная бригада Центрального района, управляющие организации, трудовые отряды главы города и АНО «Чистоград».

«В этом году объёмы убранной рекламы уменьшились в несколько раз. Каждый день специалисты районной администрации ищут объявления, нанесённые при помощи краски на фасады или объекты городской инфраструктуры. Ликвидировать последствия таких нарушений собственникам приходится за свой счёт. Я считаю это правильным, ведь незаконная реклама – это неуважение к красноярцам», – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото: press-line.ru