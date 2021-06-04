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Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях

Главная Общество
Красноярск
12:14 4 Июня 2021
власть, соцсети, обращение, жалоба, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях. В мае число обращений к властям по сравнению с апрелем выросло в полтора раза и составило 1682 сообщений. Такие данные приводит краевой Центр управления регионом, который аккумулирует подобные посты и дает первичный ответ.

Как заявили в ЦУРе, треть всех обращений касались ям и выбоин на дорогах. Четверть жалоб – по вопросам социального обслуживания. И, наконец, 20 процентов – на качество оказания услуг ЖКХ.

«Отметим возросшую активность красноярцев по вопросам вывоза ТКО. По сравнению с апрелем, люди жаловались на уборку мусора в два раза чаще — это 18% всех обращений. Жители края сообщали о несанкционированных свалках, грязных контейнерных площадках и мешках с мусором после субботников», - добавили в организации. 

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