Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях. В мае число обращений к властям по сравнению с апрелем выросло в полтора раза и составило 1682 сообщений. Такие данные приводит краевой Центр управления регионом, который аккумулирует подобные посты и дает первичный ответ.
Как заявили в ЦУРе, треть всех обращений касались ям и выбоин на дорогах. Четверть жалоб – по вопросам социального обслуживания. И, наконец, 20 процентов – на качество оказания услуг ЖКХ.
«Отметим возросшую активность красноярцев по вопросам вывоза ТКО. По сравнению с апрелем, люди жаловались на уборку мусора в два раза чаще — это 18% всех обращений. Жители края сообщали о несанкционированных свалках, грязных контейнерных площадках и мешках с мусором после субботников», - добавили в организации.