Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях. В мае число обращений к властям по сравнению с апрелем выросло в полтора раза и составило 1682 сообщений. Такие данные приводит краевой Центр управления регионом, который аккумулирует подобные посты и дает первичный ответ.

Как заявили в ЦУРе, треть всех обращений касались ям и выбоин на дорогах. Четверть жалоб – по вопросам социального обслуживания. И, наконец, 20 процентов – на качество оказания услуг ЖКХ.