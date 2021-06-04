В «Норникеле» назвали победителей конкурса IMAKE

Шесть школьников из Норильска, Дудинки, Мончегорска и Читы стали победителями конкурса юных изобретателей IMAKE, организованного «Норникелем». Конкурс проводится для привлечения внимания подростков и молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности и воплощения идеи изобретений в действующие прототипы.

Свои идеи в фиджитал-формате представили 38 школьников из Норильска и Дудинки Красноярского края, Читинского и Газимуро-Заводского районов Забайкальского края и Мончегорского и Печенгского районов Мурманской области. Ребята выступали в студиях в городах, а эксперты оценивали проекты изобретений на онлайн-трансляции.

Победителями стали школьники из Красноярского края – Алия Акберова из Норильска с проектом «Умная расческа Clever Comb»; Николай Сунчугашев из Дудинкаи, представивший проект «Магнитная розетка»; Максим Даев (Норильск), проект «Ультразвуковой скребок для автомобилей». Также в числе победителей - Павел Пашедко (Мончегорск), проект «Аман — система для работы с детьми с аутизмом»; Тимофей Глуховский (Мончегорск), проект «Обработка и утилизация использованных масок» и Дарья Задорожина (Чита), проект «Система безопасности для ребенка».

Руководитель отдела „Кванториум“ Астраханского школьного технопарка, эксперт конкурса юных изобретателей IMAKE Евгений Цырульников отметил, что за время проведения конкурса уровень идей настолько вырос, что их сложно назвать детскими изобретениями.

— Удивляет и сложность задач, которые участники ставят перед своими проектами, и связанная с этим технологичность изобретений, — отметил Евгений Цырульников.

Решение об участии каждого изобретателя в офлайн-выставках в составе международных делегаций будет принято после снятия карантинных ограничений. А пока авторы перспективных проектов будут работать над прототипами своих изобретений с менторами.

Отметим, что помимо проектов победителей, «Норникель» поддержит еще и проекты четырех финалистов: умный компостер «Ноль органических отходов» Дениса Целикова из Мончегорска и сортировщик пластиковых крышечек «СортПласт» Артема Курловича из Норильска рекомендованы для реализации на базе фаблабов.

Для автора проекта «Ручной электроразрядный пропольщик»Алексея Иванникова из села Кактолга Газимуро-Заводского района, будет организована экскурсия в читинский Центр молодежного инновационного творчества. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва посетит Алена Белимова из Читы, увлекающаяся ракетомоделированием и удивившая жюри проектом «Стенд для тестирования тяговых характеристик твердотопливных ракетных двигателей».

Оценивая работы ребят, эксперты давали рекомендации по доработке и сферам применения изобретений, а также отмечали актуальность тем, которые выбирали участники для своих проектов.

Так, Андрей Шклярук, начальник управления заказчика по информационным технологиям Кольской ГМК, подчеркнул, что, например, в азиатских странах медицинские маски активно использовались еще до пандемии.

- Сейчас изобретение Тимофея Глуховского приобретает большую актуальность не только для использования в медицинских учреждениях и торговых центрах, но и в местах проведения массовых мероприятий, - сказал Шклярук.

Конкурс юных изобретателей IMAKE — проект благотворительной программы «Мир новых возможностей», который реализуется с 2018 г. За четыре года существования проекта его участники неоднократно были членами российских делегаций на международных выставках изобретателей, представляли свои проекты в Индонезии и Швейцарии и становились обладателями медалей и дипломов. Подробнее о конкурсе читайте на сайте инженерного марафона IMAKE: www.liga-imake.ru.