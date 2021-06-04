«Роснефть» и «Норникель» договорились о сотрудничестве в области логистики для реализации проекта «Восток Ойл»

«Роснефть» и ГМК «Норильский никель» подписали соглашение, направленное на развитие логистического проекта «Восток Ойл». Подписание документа состоялось во время Петербургского международного экономического форума, вчера, 3 июня.

Новые договоренности поспособствуют привлечению транспортных филиалов и предприятий горно-металлургической компании, а также совместное использование инфраструктуры аэропорта Норильск.

Стороны прогнозируют увеличение пассажиропотока и грузопотока через аэропорт Норильск в рамках проекта «Восток Ойл». Это потребует реализации ряда проектов. В частности, планируется создание нового сервисного центра на территории аэропорта Норильск, для обслуживания авиационной техники и дополнительной инфраструктуры для своевременного и качественного обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Восток Ойл».

Затрагивает соглашение и другие логистические возможности «Норникеля» в регионе. Так, будет проведена оценка мощностей для круглогодичной доставки грузов проекта «Восток Ойл» морским транспортным коридором, а также для доставки грузов из портов Красноярск и Лесосибирск в порты Енисейского бассейна в период навигации. Соглашение предусматривает использование порта Дудинка, а также возможную модернизацию и расширение перевалочных мощностей этого порта под дополнительные грузы проекта «Восток Ойл».

Важнейшей составляющей соглашения станет сотрудничество в области импортозамещения и локализации техники и технологий. Близость к Северному морскому пути является конкурентным преимуществом сотрудничества «Норникеля» и «Роснефти» в области логистики на полуострове Таймыр. Благодаря логистическим возможностям «Норникеля» в регионе это открывает проекту «Восток Ойл» сразу два направления: на европейские и азиатские рынки — и обеспечивает дополнительную загрузку Северного морского пути. Подобная синергия будет иметь мультипликативный эффект как для региона, так и для всей российской экономики.

Старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий отметил, что компания приветствует все современные проекты на Таймыре, так как они создают рабочие места и повышают качество жизни населения.