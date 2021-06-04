4 июня
Красноярск
погода +22 °C
73.26
 
€ 89.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Роснефть» и «Норникель» договорились о сотрудничестве в области логистики для реализации проекта «Восток Ойл»

Главная Общество
Красноярск
12:00 4 Июня 2021
норильск, проект, сотрудничество, соглашение
версия для печати Ico_print

«Роснефть» и ГМК «Норильский никель» подписали соглашение, направленное на развитие логистического проекта «Восток Ойл». Подписание документа состоялось во время Петербургского международного экономического форума, вчера, 3 июня.

Новые договоренности поспособствуют привлечению транспортных филиалов и предприятий горно-металлургической компании, а также совместное использование инфраструктуры аэропорта Норильск. 
Стороны прогнозируют увеличение пассажиропотока и грузопотока через аэропорт Норильск в рамках проекта «Восток Ойл». Это потребует реализации ряда проектов. В частности, планируется создание нового сервисного центра на территории аэропорта Норильск, для обслуживания авиационной техники и дополнительной инфраструктуры для своевременного и качественного обслуживания вахтового персонала и авиаперевозчиков, задействованных в проекте «Восток Ойл». 

Затрагивает соглашение и другие логистические возможности «Норникеля» в регионе. Так, будет проведена оценка мощностей для круглогодичной доставки грузов проекта «Восток Ойл» морским транспортным коридором, а также для доставки грузов из портов Красноярск и Лесосибирск в порты Енисейского бассейна в период навигации. Соглашение предусматривает использование порта Дудинка, а также возможную модернизацию и расширение перевалочных мощностей этого порта под дополнительные грузы проекта «Восток Ойл».

Важнейшей составляющей соглашения станет сотрудничество в области импортозамещения и локализации техники и технологий. Близость к Северному морскому пути является конкурентным преимуществом сотрудничества «Норникеля» и «Роснефти» в области логистики на полуострове Таймыр. Благодаря логистическим возможностям «Норникеля» в регионе это открывает проекту «Восток Ойл» сразу два направления: на европейские и азиатские рынки — и обеспечивает дополнительную загрузку Северного морского пути. Подобная синергия будет иметь мультипликативный эффект как для региона, так и для всей российской экономики.

Старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий отметил, что компания приветствует все современные проекты на Таймыре, так как они создают рабочие места и повышают качество жизни населения. 

«Сотрудничество с НК «Роснефть» позволит повысить качество услуг для пассажиров аэропорта Норильск, приведет к модернизации и расширению самого аэропорта. Наряду с авиационной составляющей проект создаст предпосылки для дальнейшего развития речной и морской логистических цепочек. Входящий грузопоток в Норильский логистический хаб уже увеличился в 1,5 раза в связи с расширением инвестиционной программы «Норникеля», в том числе за счет реализации масштабных экологических проектов в регионе. В связи с этим вопросы модернизации и наращивания транспортной инфраструктуры стоят как никогда остро. Сотрудничество лидеров российской экономики в регионе и синергия от комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры способствуют укреплению позиций России в Арктике и гарантируют строгое соблюдение экологическим норм в этой хрупкой экосистеме», - подчеркнул Дубовицкий.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В «Норникеле» назвали победителей конкурса IMAKE

В «Норникеле» назвали победителей конкурса IMAKE

4 Июня 2021 г.
В числе авторов лучших проектов – ребята из Красноярского края
Новости Красноярска: Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях

Красноярцы стали активнее жаловаться в соцсетях

4 Июня 2021 г.
Число обращений в мае выросло в полтора раза
Новости Красноярска: За неуплату штрафов ГИБДД красноярца отправили убирать лес

За неуплату штрафов ГИБДД красноярца отправили убирать лес

4 Июня 2021 г.
Общественно-полезное занятие займёт 60 часов
Новости Красноярска: Жительница «Роевого ручья» станцевала перед посетителями

Жительница «Роевого ручья» станцевала перед посетителями

4 Июня 2021 г.
Белая медведица Урсула показала танец с платком
Новости Красноярска: Судебные приставы оказали помощь красноярскому Дому ребёнка

Судебные приставы оказали помощь красноярскому Дому ребёнка

4 Июня 2021 г.
Акция «Судебные приставы — детям» проходит каждый год
Новости Красноярска: В Красноярском крае вынесли приговор двум «иеговистам»

В Красноярском крае вынесли приговор двум «иеговистам»

4 Июня 2021 г.
В 2017 году «Свидетелей Иеговы» признали экстремистами
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС открыла третий шлюз

Красноярская ГЭС открыла третий шлюз

3 Июня 2021 г.
Вода начала затапливать остров Татышев
Новости Красноярска: Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа

Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа

3 Июня 2021 г.
Они высадили более 1 300 саженцев деревьев и кустарников
Новости Красноярска: Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

Жительница края незаконно отправила в Китай пиломатериалов на 40 млн рублей

4 Июня 2021 г.
Ее будут судить за контрабанду
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru