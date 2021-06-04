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За неуплату штрафов ГИБДД красноярца отправили убирать лес

Главная Общество
Красноярск
11:30 4 Июня 2021
лес, уборка, алкоголь, штраф
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Житель Большемуртинского района займётся уборкой леса за неуплату штрафов ГИБДД. Мужчину дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде, но штрафы в 30 тысяч рублей он оплатить отказался. Потому за дело взялись судебные приставы.

Автомобилисту вручили два протокола об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ, с наказанием в виде 30 часов обязательных работ каждый. Теперь ему придется отработать 60 часов, а после - все равно оплатить штрафы.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

 

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