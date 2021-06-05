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IX съезд депутатов соберет 500 парламентариев со всего края

Главная Общество
Красноярск
11:02 5 Июня 2021
законодательное собрание, в красноярском крае, съезд
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В работе IX съезда депутатов примут участие народные избранники муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

В ходе пленарного заседания запланированы доклад губернатора Александра Усса и выступление председателя Законодательного Собрания региона Дмитрия Свиридова. 

IX съезд депутатов соберет 500 парламентариев со всего края

Кроме того депутаты утвердят Положение об Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края в новой редакции.

Больше двух недель, с 13 мая, в краевой столице проходят заседания секции Ассоциации, на которых обсуждаются предложения в резолюцию IX Съезда, перспективы социально-экономического развития края.

IX съезд депутатов соберет 500 парламентариев со всего края

Также парламентарии на самом съезде наградят победителей краевого конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в 2021 году. 

Как пояснил спикер ЗС Дмитрий Свиридов, cъезд депутатов является высшим органом Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края. 

«Ассоциация объединяет Законодательное Собрание как представительный орган государственной власти края и представительные органы муниципальных образований всех уровней на территории нашего региона», - сказал спикер.

IX съезд депутатов соберет 500 парламентариев со всего края

 

Фото: Бурмистров А. В./sobranie.info

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