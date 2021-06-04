В Красноярском крае вынесли приговор двум «иеговистам»

2 июня городской суд Минусинска вынес приговор свидетелю Иеговы. Дмитрия Маслова обязали выплатить штраф в 450 тысяч рублей за организацию религиозных выступлений на богослужении. Мужчина не признал свою вину.

Следующего «иеговиста» осудили 3 июня в Железнодорожном районном суде Красноярска. 48-летнего Андрея Ступникова приговорили к 6 годам лишения свободы и лишению права заниматься религиозной деятельностью 3 года по обвинению в той же статье, что и Дмитрия – по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ.

Фото: Яндекс