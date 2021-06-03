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Сбер совместно с главой Красноярска высадил зелёную композицию в парке микрорайона Солнечный

Главная Общество
Красноярск
20:37 3 Июня 2021
экология, сбербанк, благоустройство
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В Советском районе продолжается благоустройство общегородских площадок. Сегодня в парке микрорайона Солнечный состоялась высадка зелёной композиции. 

Мероприятие прошло в рамках экологических инициатив Сбера, при поддержке городской администрации, МАУ «Красгорпарк» и местных жителей. По инициативе Общественного совета микрорайона Солнечный на территории парка «Солнечная поляна» регулярно проводятся акции по озеленению.

Сбер совместно с главой Красноярска высадил зелёную композицию в парке микрорайона Солнечный

Всего на клумбе в 80 кв.м. высадили более 50 зелёных насаждений: 33 кустарника, более 20-ти многолетних декоративных трав. В посадке композиции приняли участие - глава Красноярска Сергей Ерёмин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Для меня важнейшим моментом развития города является сопричастность людей к преображению наших общественных пространств. Солнечный – это один из ярких примеров, где жители активно включаются в процесс благоустройства территорий. И я благодарен Сбербанку за инициативную поддержку проектов озеленения города. Уверен, что новая зеленая композиция станет достойным украшением парка «Солнечная поляна», – отметил Сергей Ерёмин.

Сбер в Красноярске и в крае активно поддерживает экологические повестки. На прошлой неделе сотрудники банка уже оставили свой экологический след - приняли участие в международной акции "Сад памяти" - было высажено 4 тысячи хвойных саженцев. Сегодняшние посадки в Солнечном приурочены к серии мероприятий перед стартом Зелёного Марафона. 

 «Сбер активно подключается к вопросам озеленения города. Все мероприятия с зелёной повесткой безусловно созвучны и с нашей ESG-стратегией, которая подразумевает заботу об окружающей среде, формирование привычек экологической и социальной ответственности. Кроме того, сегодняшним мероприятием мы анонсируем и наш предстоящий Зелёный Марафон. Главная цель Зелёного Марафона в этом году: привлечь внимание горожан к проблемам экологии и задуматься о том, как сказывается на планете наше ежедневное потребление», - прокомментировал Дмитрий Солнцев. 

Сбер совместно с главой Красноярска высадил зелёную композицию в парке микрорайона Солнечный

Зелёный Марафон от Сбера пройдет 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, на о. Татышев (в районе зимнего катка). На празднике жителей и гостей города ждут спортивные забеги, экологические акции, развлекательная и концертная программа для всей семьи. Всего более 20 локаций. Спортивный забег состоится в 4-х форматах: 4,2 км, детский забег на 500 и 1000 м, инклюзивные старты для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также новая дисциплина: скандинавская (северная) ходьба. Все километры, которые 5 июня пробегут участники забега и зафиксируют это в мобильном приложении «Зелёного марафона», будут суммированы, и эквивалентная сумма (1 км = 1 рубль) будет переведена Сбером в фонд "Вклад в будущее" на высадку деревьев. В финале мероприятия состоится розыгрыш призов: электросамокат, подарки от экосистемы Сбера и партнёров.

 

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