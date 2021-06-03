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Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа

Главная Общество
Красноярск
17:37 3 Июня 2021
волонтеры, экология, общество
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РУСАЛ подвел итоги масштабной экологической акции «Зеленая волна», которая в этом году прошла в 9 городах России с участием более 600 волонтеров и активных горожан.

В этот раз в ходе экологического марафона в рамках озеленения и благоустройства территорий присутствия компании силами корпоративных волонтеров и активных горожан было высажено более 1300 саженцев деревьев и кустарников на общественных пространствах.

Экомарафон стартовал еще в конце апреля в Волгограде, где заводчане смогли создать живую изгородь около Дворца культуры Тракторозаводского района. В Ачинске «Зелёная волна» прошла с размахом: несколько волонтёрских команд за один день высадили 370 растений на пяти городских площадках, и впервые к акции примкнул посёлок Горный Ачинского района.

На красноярской улице Весны благодаря слаженной работе корпоративных волонтёров и горожан появился уютный уголок, где теперь будут расти рябина, сирень и яблони. Ещё 30 рябин добровольцы посадили на Аллее памяти в посёлке Таёжном Красноярского края. В Новокузнецке вырос школьный сад: активисты вместе с педагогами и воспитанниками Специальной школы № 53 высадили более 100 сиреней. Ребята будут ухаживать за кустарниками, наглядно изучая предмет «Растениеводство». В Саяногорске активисты украсили городскую аллею яблонями и сиренью.

В Каменске-Уральском силами волонтёров и воспитанников подшефной школы были высажены яблони, туи и гортензии. Краснотурьинск собрал рекордное число добровольцев: более 100 участников «Зелёной волны» посадили целую яблоневую аллею. Североуральских волонтёров не испугал дождь, и теперь на одной из улиц красуются 110 рябин.

«Акция «Зелёная волна» в городах-участниках уже стала приметой весны: её любят и ждут, к ней готовятся. Теперь горожане обращаются в управляющие компании и администрации районов с предложением благоустроить придомовые территории, игровые площадки и места отдыха. Активисты не только приходят на акцию целыми семьями, но и с радостью поддерживают порядок на благоустроенных пространствах. А компания РУСАЛ, со своей стороны, уже несколько лет поддерживает их инициативы», – отметил Рустам Закиев, директор Департамента социальной политики РУСАЛа.

Традицию озеленения и благоустройства городов, где работают предприятия РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

На фото – акция по высадке деревьев в Красноярске на ул. Весны. Фото – Сергей Чивиков

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Для справки:

Экологический марафон «Зеленая волна» проходит с 2017 года в рамках социальной программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. Помимо массовых акций по высадке деревьев и благоустройству общественных пространств, марафон также включает в себя грантовый конкурс проектов по озеленению и экопросвещению, экологические субботники, лекции и семинары, тематические мастер-классы и многое другое.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.

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