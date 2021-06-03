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Красноярская ГЭС открыла третий шлюз

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Красноярск
17:30 3 Июня 2021
красноярск, вода, гэс
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Красноярская ГЭС открыла третий шлюз для сброса воды. Теперь количество пропускаемой воды увеличилось до 6500 кубометров в секунду.

Как сообщает «Борус», остров Татышев уже начал уходить под воду – Енисей размыл островную дамбу. В Додоново под Железногорском вода подошла в плотную к жилым домам и дачам. До первых затоплений осталось всего 80 сантиметров. В СНТ «Енисей» под Сосновоборском вода уже затапливает жилые участки.

Напомним, что завтра ГЭС увеличит сброс воды до 7000 кубометров.

Фото: Дмитрий Шабалин/gornovosti.ru

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