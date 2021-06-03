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Железногорские пожарные «потушили» ТЦ «Европа»

Главная Общество
Красноярск
15:49 3 Июня 2021
учения, пожар, в красноярском крае, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Железногорском торговом центре «Европа» прошла учебная эвакуация. По сценарию, на втором этаже ТЦ загорелся мебельный магазин.

Первые пожарные расчёты прибыли в короткое время. К их приезду часть сотрудников и покупателей уже покинула торговый центр, остальные ждали пожарных. Первые сотрудники пожарной службы «пропали» войдя в здание. На их поиски и спасение сразу отправили другие отряды.

«Основная сложность при работе с такими пожарами – возможное нахождение большого количества людей, сложная планировка и большая площадь здания. Поэтому главным, что отрабатывали пожарные подразделения были слаженность и работа в непригодной для дыхания среде», – рассказал об учениях начальник спецуправления ФПС № 2  МЧС России Владимир Дерышев.

Обычно такие учения – это инициатива МЧС России, но в этот раз идею предложило руководство торгового центра – для внепланового инструктажа персонала.

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