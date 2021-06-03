Владимир Путин сыграет в составе хоккейной команды «Енисейская Сибирь»

Президент РФ Владимир Путин сыграет в хоккей с участниками команды "Енисейская Сибирь", которая состоит из игроков 60+. Главу государства пригласил во время праймериз «Единой России» Константин Казарин:
«Уважаемый Владимир Владимирович, знаю, что Вы играете в хоккей в Москве, в Сочи, а в Красноярске – нет. Наши ветераны были бы счастливы сыграть с Вами и командой наших знаменитостей в хоккей», – обратился Казарин к президенту.
Предложение поступило не просто так. Поддержка старших поколений – это одна из частей программы, с которой Константин вышел на праймериз.
«Это важная и благородная задача – поддерживать старшие поколения. Многие из этих людей прошли непростой жизненный путь и многое сделали для страны. Что касается игры в хоккей, то я лишь чуть-чуть умею играть, хотя с каждым разом получается всё лучше и лучше. Я с детства занимался дзюдо и на коньки не вставал. Но мне нравится хоккей и я с радостью сыграю и с Вами, и с теми, кто вместе с Вами занимается спортом", - пообещал Владимир Путин.