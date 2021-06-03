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В Красноярском крае появится новый туристический объект

Главная Общество
Красноярск
14:00 3 Июня 2021
туризм, в красноярском крае, рекорд
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Торгашинский хребет получит самую длинную лестницу в России. Её длина составит 1668 ступеней. О проекте стало известно из тендера на сайте госзакупок. Заявки от исполнителей ждут до 4 июня, начальная цена проекта – 47 миллионов. Средства на строительства выделят из краевого бюджета.

По проекту, лестница появится в районе базы отдыха «Гренада». Новая туристическая площадка будет аккуратно вписана в природный ландшафт. Затронет проект и подъезды к лестнице. Все работы должны завершить к ноябрю 2021 года.

Фото: Енисейская Сибирь

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