В Красноярском крае появится новый туристический объект

Торгашинский хребет получит самую длинную лестницу в России. Её длина составит 1668 ступеней. О проекте стало известно из тендера на сайте госзакупок. Заявки от исполнителей ждут до 4 июня, начальная цена проекта – 47 миллионов. Средства на строительства выделят из краевого бюджета.

По проекту, лестница появится в районе базы отдыха «Гренада». Новая туристическая площадка будет аккуратно вписана в природный ландшафт. Затронет проект и подъезды к лестнице. Все работы должны завершить к ноябрю 2021 года.

Фото: Енисейская Сибирь