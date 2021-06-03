Стало известно, какие общественные пространства Красноярска благоустроят в 2022 году

Подведены окончательные итоги голосования за благоустройство в 2022 году. Выбор проходил среди 15 городских пространств. В следующем году благоустроят восемь из них:
- Сквер по ул. Полтавской, 32
- Правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая Сквер по ул. Робеспьера, 19
- Набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского)
- Сквер по ул. Академика Павлова, 40-42
- Сквер по ул. Академика Киренского, 122
- Сквер в мкрн Солнечном по пр-ту Молодежному (3-й этап)
- Бульвар по пр. Ульяновский
Проекты и эскизы будущего благоустройства начнут готовить уже в ближайшее время. К обсуждению пригласят всех желающих.
Напомним, что голосование проходило по всей России в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».