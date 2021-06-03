Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

Мэрия города завела аккаунт в Инстаграме для главной улицы Красноярска. «В центре Мира» можно узнать о событиях перед выходными, чтобы планировать свою прогулку.

«Ещё одной важной целью для аккаунта является обратная связь от горожан, поскольку именно жители Красноярска — главные инициаторы создания на главном историческом проспекте города пешеходного пространства выходного дня», — отметили в мэрии.

Проект «В центре Мира» стартует в Красноярске уже 5 июня. Каждые выходные проспект Мира, от улицы Перенсона до улицы Обороны, будет превращаться в пешеходную зону, с летними кафе и магазинами. Для транспорта оставят только улицу Диктатуры Пролетариата.

Фото: Краскомпас