Красноярский аэропорт продолжает расширяться

Международный аэропорт Красноярск и крупнейший грузовой перевозчик России, группа «Волга-Днепр», заключили соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Красноярский край давно и плодотворно сотрудничает с «Волга-Днепр». В год пандемии перевозки, которые осуществлялись компанией, серьёзно отразились на финансово-экономических показателях краевого аэропорта. Именно «Волга-Днепр» обеспечила его стабильную работу. И сегодня мы вместе сделали шаг к созданию международного грузового хаба. Центр грузовых перевозок, который здесь появится, сделает наш аэропорт одним из сильнейших в России – настоящим драйвером экономики региона и Сибири в целом», рассказал глава Красноярского края Александр Усс.

В рамках соглашения аэропорт станет логистическим узлом для межрегиональных и международных грузоперевозок. Это означает, что на территории авиагавани региона появятся новые места для международного почтового обмена и новый пункт грузовой таможни, для более эффективного и оперативного оформления грузов. Планируется внедрить новые логистические и транспортные модели.

Андрей Метцлер, генеральный директор международного аэропорта Красноярск:

«У нашего аэропорта и компании «Волга-Днепр» большое количество совместных проектов. К примеру, мы вместе готовим персонал для обслуживания воздушных судов, технической состав работающий в аэропорту, водительский состав и прочий персонал, без кого аэропорт просто не мыслим».

Экономический эффект от реализации соглашения составит 267 млн рублей.