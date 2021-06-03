3 июня
Красноярск
погода +17 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

Главная Общество
Красноярск
10:50 3 Июня 2021
красноярск, автобус
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

На комиссии горсовета глава департамента транспорта Красноярска Александр Годованюк рассказал о внедрении безлимитных проездных на городских автобусных маршрутах. По его словам, тестирование новой системы начнётся в августе. Сейчас готовится программное обеспечение и проводится ряд технических работ.

Проездные будут действительны во всех автобусах города, в том числе и коммерческих. Стоить новая услуга будет 2 100 рублей. Владелец проездного сможет совершать неограниченное количество поездок в общественном транспорте в течение дня и месяца.

Проездной не будет заменять остальные способы оплаты. По словам депутатов, безлимитный проездной будет удобен для тех, кто часто пересаживается с маршрута на маршрут. В перспективе проездной могут внедрить и на городском электротранспорте.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

Главная улица Красноярска появилась в Инстаграм

3 Июня 2021 г.
О жизни проспекта Мира в выходные дни можно узнать в @v_centre_mira
Новости Красноярска: В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за аномального паводка

3 Июня 2021 г.
В июне приток воды будет на 35-50 процентов больше нормы
Новости Красноярска: Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

Для красноярцев открыли площадку на Николаевской сопке

3 Июня 2021 г.
Площадку будут улучшать и дальше
Новости Красноярска: Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

Енисей подтопил улицу Лесная в Красноярске

3 Июня 2021 г.
Уровень воды вырос на 24 сантиметра
Новости Красноярска: «Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Сибири

«Норникель» объявляет о наборе сотрудников в Сибири

3 Июня 2021 г.
«Норникель» предлагает интересные вакансии в стабильно растущей отрасли
Новости Красноярска: В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

В июне поезд здоровья «Святитель Лука» отправится в последнюю командировку перед летними технологическими каникулами

3 Июня 2021 г.
Помощь в «поликлинике на колёсах» предоставляется бесплатно
Новости компаний
01/06
Красноярский цементный завод провел встречу с потребителями
31/05
Зелёная дружина СГК высадила несколько сотен деревьев и кустарников в красноярских школах
26/05
Фирменный магазин комбината «Волна» представил новинки потребителям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

Археологи впервые нашли следы неолитической культуры на территории Минусинска

29 Мая 2021 г.
По предварительным данным, находкам 5-7 тыс. лет
Новости Красноярска: Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

Красноярцы могут обратиться к губернатору в подразделениях МФЦ

2 Июня 2021 г.
Приёмные открыты на ул. Телевизорная, 1 и ул. Свердловская, 69
Новости Красноярска: Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

Новая иллюминация Норильска отразит уникальность города

29 Мая 2021 г.
На Ленинском проспекте установят световые конструкции по мотивам северного сияния
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru