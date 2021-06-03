В Красноярских автобусах появится безлимитный проездной

На комиссии горсовета глава департамента транспорта Красноярска Александр Годованюк рассказал о внедрении безлимитных проездных на городских автобусных маршрутах. По его словам, тестирование новой системы начнётся в августе. Сейчас готовится программное обеспечение и проводится ряд технических работ.

Проездные будут действительны во всех автобусах города, в том числе и коммерческих. Стоить новая услуга будет 2 100 рублей. Владелец проездного сможет совершать неограниченное количество поездок в общественном транспорте в течение дня и месяца.

Проездной не будет заменять остальные способы оплаты. По словам депутатов, безлимитный проездной будет удобен для тех, кто часто пересаживается с маршрута на маршрут. В перспективе проездной могут внедрить и на городском электротранспорте.